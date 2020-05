Belgische en Nederlandse klanten van EDPnet zitten grotendeels zonder internet. De oorzaak ligt bij een fout bij hun glasvezelleverancier en een back-up link die kort na elkaar in de problemen kwamen.

"Het is de wet van Murphy," zegt COO Joachim Slabbaert. "Gisterenavond was er een probleem met onze back-up link in Duitsland. Dat veroorzaakt op zich geen probleem, als de rest normaal werkt. Maar vanmorgen was er ook een probleem bij Eurofiber in Antwerpen, niet aan onze lijnen, maar bij het sluiten van de kast zat onze glasvezel er tussen."

De beschadigde glasvezel is intussen hersteld, maar door de combinatie van de twee incidenten kampt het bedrijf momenteel met netwerkproblemen. "Onze primaire link is rond 9 uur weer online gekomen, maar de apparatuur reageert niet zoals we verwachten. We onderzoeken nu wat er aan de hand is."

De panne treft alle klanten, maar de impact varieert. "Sommige sites of online toepassingen zullen nog werken, maar veel is momenteel niet bereikbaar. Zelf zijn we momenteel ook telefonisch slecht bereikbaar."

Zicht op wanneer het netwerkverkeer weer normaal verloopt is er nog niet. EDPnet zegt wel dat het volop werkt aan een oplossing.

Update 15.30 uur:

EDPnet laat weten dat de problemen die panne veroorzaakten rond 14.15 uur zijn opgelost.

