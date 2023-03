De versleuteling, die mails en bestanden onleesbaar maakt voor ze de servers van Google bereiken, is nu beschikbaar in meer versies.

Gmail client-side encryption (CSE) voegt versleuteling toe aan een bericht, vanop het toestel van de gebruiker. Op die manier is gevoelige data in de body van de tekst en in toegevoegde documenten al onleesbaar gemaakt voordat ze de servers van Google zelf bereikt. De functie bestond al op de browserversie van Gmail, waar ze in betatest draaide sinds december vorig jaar. Ook een versie voor de verschillende kantoorprogramma's van Google, waaronder Drive, Docs, Sheets en meer, is al enkele maanden in test.

De functie wordt nu breder uitgerold, specifiek naar Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus en Education Standard. Standaard staat de functie momenteel uit, maar klanten van die suites kunnen hun versleuteling aanzetten, met de hulp van een externe encryptiedienst. Meer informatie over installatie vind je in de documentatie van de functie.

Het gaat hier over overigens niet om 'end-to-end' versleuteling, zoals je die bij meerdere berichtendiensten vindt. CSE is vooral bedoeld voor grotere bedrijven, en biedt vooral de administrators van die bedrijven veel mogelijkheden, onder meer over wie de versleuteling kan toepassen. Ze versleutelt de tekst en toegevoegde documenten, maar niet het onderwerp van een mail, dus enige voorzichtigheid blijft wel geboden.

