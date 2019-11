De beste Go-speler ter wereld zet een punt achter zijn carrière. De reden: computers zijn zo slim geworden, dat het onmogelijk is om ze nog te verslaan. "Zelfs als ik nummer één van de wereld ben, ben ik niet de top. Er is een wezen dat niet kan worden verslagen", kondigde Lee Se-dol woensdag aan.

De 36-jarige Zuid-Koreaan is al sinds zijn twaalfde professioneel Go-speler. Hij werd achttien keer wereldkampioen.

Go is een 3000 jaar oude Chinese denksport. Spelers leggen om beurten zwarte en witte stenen op een bord met 19 bij 19 vakken. Het is de bedoeling om stenen van de tegenstander te omsingelen en te veroveren. Voor computers is Go moeilijker te doorgronden dan bijvoorbeeld schaken of dammen. Daarom liet Google enkele jaren geleden een speciale computer bouwen die vijf wedstrijden go moest spelen tegen Lee. Die computer, AlphaGo, won de tweestrijd in 2016 met 4-1. Het ene duel dat Lee won is de enige nederlaag voor AlphaGo in 74 wedstrijden tegen mensen.

De AlphaGo was gemaakt door het DeepMind-team, dat voor Google werkt aan kunstmatige intelligentie. DeepMind prijst Lee om zijn carrière. "Tijdens de wedstrijden tegen AlphaGo toonde hij de ware geest van de krijger", aldus oprichter Demis Hassabis.