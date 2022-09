Microsoft gaat de Surface Laptop SE, die het vorig jaar in de VS aankondigde, vanaf december ook aan Belgische scholen aanbieden. Aan 299 euro een stevige concurrent voor chromebooks.

De Surface Laptop SE is een laptop met 11,6 inch scherm, uitgerust met 4 gigabyte RAM, 64 gigabyte opslag en een Intel Celeron N4020 processor. Het toestel weegt 1,11 kilo en beschikt verder over een hoofdtelefoonaansluiting en één usb-A (de standaard usb-poort) en één usb-C aansluiting.

Dat is vrij basic, maar voor de lage prijs is dat wel een volledig toestel. Microsoft belooft dat het toestel op één batterijlading 16 uur meegaat, en benadrukt dat het toestel ook zeer herstelbaar is voor IT-beheerders. Zo kunnen scherm, moederbord en uiteraard batterij vlot vervangen worden.

Microsoft Surface Laptop SE © Microsoft

Een andere bijzonderheid is dat de Surface Laptop SE op Windows 11 SE draait, een speciale editie van Windows 11 die meer focust op cloudgebruik en vooral door de IT-administrator van een school kan worden beheerd.

Het toestel werd vorig jaar al gelanceerd, maar Microsoft laat aan Data News weten dat het toestel vanaf december ook naar de Belgische markt komt. Wel gebeurt dat via de scholen, dus niet via de gewoonlijke retailkanalen.

