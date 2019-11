België heeft er nog een nieuw STEM-initiatief bij. Het goIT-programma van TCS wil bij leerlingen van 10 tot 12 jaar de interesse voor Science, Technology, Engineering en Mathematics stimuleren.

Met goIT leren leerkrachten van het basisonderwijs samen met vrijwillige medewerkers van TCS (Tata Consultancy Services) aan jongeren hoe ze met behulp van technologie nieuwe dingen kunnen creëren. Voor heel wat kinderen is dit een eerste glimp van de IT-wereld. TCS partnert voor dit initiatief met het programma 'Design Your City' van RHIZO, een non-profit organisatie die onderwijsdiensten aanbiedt aan scholen, steden, gemeenten en bedrijven.

Joos Van Cauwenberghe, oprichter van Design Your City en STEM-coördinator van RHIZO, is tevreden over de samenwerking: "Samen met het goIT-programma zullen we onze workshops concreet, stimulerend en interactief maken", klinkt het. Het programma is gestart in West-Vlaanderen, bij onder meer de Vrije Centrumschool Zwevegem, maar het is de bedoeling om het uit te breiden naar middelbare scholen in heel België. De eerste lerarenopleiding werd zopas georganiseerd. In totaal zullen dit jaar 15 docenten en meer dan 290 leerlingen aan de eerste ronde van de workshops deelnemen.

TCS hoopt met het goIT-programma in België evenveel succes te boeken als in andere landen. GoIT bestaat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld al sinds 2009. Ook in Zweden en Duitsland werd goIT al op poten gezet. GoIT richt zich op ondernemerschap en design-based thinking. "We helpen leerlingen als een ondernemer te denken en tonen hen kansen in de IT-wereld. Getrainde vrijwilligers leren studenten hoe ze met nieuwe situaties moeten omgaan en hoe ze problemen kunnen omzetten in kansen", aldus Jipson Mathew, Country Head TCS België.