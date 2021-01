Google gaat in vijftien extra landen toelaten dat gebruikers er met echt geld gokken in apps. Daar zit ook ons land bij.

Tot voor kort kon je alleen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Brazilië apps downloaden om mee te gokken. Daar komen nu vijftien extra landen bij. Naast België laat Google nu ook gok-apps toe in Australië, Canada, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Roemenië, Spanje, de Verenigde Staten en Zweden. De veranderingen gaan op 1 maart in. Op iOS kon je al langer gok-apps gebruiken.

Casino op smartphone

Een en ander zal betekenen dat je nu apps op je Android kunt downloaden die volledig draaien rond casinogames, sportweddenschappen en loterijen. Apps als die van de Nationale Loterij, die nu nog geen gokken via de app toelaten, zouden zo ook meer mogelijkheden kunnen krijgen.

Van het geld dat in die apps vergokt wordt, krijgt Google geen percentage, omdat betalingen in-app voor deze programma's verboden zijn. De apps moeten ook nog altijd voldoen aan de lokale wetten. Zo zullen kinderen geen gok-apps mogen gebruiken, bijvoorbeeld, ook geen 'loot boxes'.

