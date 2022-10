Met nog minder dan drie weken te gaan tot de tussentijdse Congresverkiezingen in de Verenigde Staten, is de Republikeinse partij woedend dat haar mails vooral in de spamfolder van geadresseerden terecht zouden komen. Het Republikeinse Nationale Comité (RNC) is daarom een rechtszaak begonnen tegen Google.

Het partijbestuur beschuldigt de techgigant van discriminatie omdat het 'e-mailberichten afknijpt vanwege de politieke connectie en zienswijze van het RNC', staat te lezen in de aanklacht die is ingediend in de staat Californië. Volgens het RNC ging het een belangrijk deel van de maand wel goed. Mails kwamen gewoon in de inbox van mensen terecht. Maar aan het eind van de maand, een belangrijke periode voor het inzamelen van geld, kwamen bijna alle boodschappen in de spambox terecht, claimt de partij. 'Kritiek en verdacht is dat dit einde van de maand historisch gezien het moment is waarop de fondsenwerving van het RNC het meest succesvol is.'

Vrijheid van meningsuiting

Volgens het RNC is de 'discriminatie' al tien maanden aan de gang, ondanks verwoede pogingen om er iets met Google aan te doen. Republikeinen beschuldigen grote techbedrijven al langer van discriminerende praktijken ten aanzien van conservatieve meningen en de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Google weerspreekt de beschuldigingen. 'Zoals we herhaaldelijk hebben gezegd, filteren we e-mails simpelweg niet op basis van politieke affiliatie. Spamfilters van Gmail weerspiegelen acties van de gebruikers.' Het bedrijf zegt trainingen en handleidingen te verzorgen voor campagnes en eraan te werken om e-mails maximaal op de goede plaats te krijgen en de hoeveelheid ongewenste spam zo klein mogelijk te maken.'

