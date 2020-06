Google riskeert een rechtszaak die het vijf miljard dollar kan kosten. Het bedrijf blijft immers mensen volgen, ook als ze surfen in incognitomodus.

Het gaat om de zogenaamde private modus of incognitomodus in de browser. Die houdt in principe geen gegevens bij en is bijgevolg handig om te surfen naar websites, of informatie op te zoeken over zaken die je liever voor jezelf houdt.

Maar ontsnappen aan Google doe je zo niet. De aanklacht stelt dat Google via onder meer Google Analytics, Google Ad Manager, site plugins en smartphone-apps perfect weet waar gebruikers naartoe surfen. ook al doen ze dat in incognitomodus. Volgens de aanklacht weet het bedrijf zo zeer veel over haar gebruikers.

Google zelf zegt dat het zich zal verdedigen tegen de aanklachten. "We stellen duidelijk dat elke keer je een incognito tab opent, dat websites mogelijk informatie over je surfgewoontes kunnen verzamelen," zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Concreet eisen de aanklagers een schadevergoeding van vijfduizend dollar voor elke gebruiker (in de VS) voor het schende van afluisterwetgeving en de privacywetgeving in Californië. In totaal eisen ze minstens vijf miljard dollar van Google's moederbedrijf Alphabet.

