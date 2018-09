Google aanvaardt opnieuw reclame voor cryptobeurzen

In maart kondigde Google aan dat er op haar advertentieplatform vanaf juni geen reclame meer mocht verschijnen voor alles wat met cryptomunten te maken had. Het ging om beurzen waarop cryptomunten verhandeld worden, portefeuilles waarin die munten bewaard worden, websites die advies voor beleggingen in cryptomunten aanbieden, ICO's (een soort digitale beursgang voor start-ups) en binaire opties.

Die maatregelen draait Google nu deels terug. Reclame voor 'gereguleerde' cryptobeurzen kan vanaf oktober weer wel, maar voorlopig alleen in de VS en in Japan. Bovendien moeten deze adverteerders eerst door Google goedgekeurd worden.

Reclame voor ICO's blijft nog steeds verboden. Dat soort advertenties wordt namelijk vaak geassocieerd met misleidende of bedrieglijke promoties. Ook voor binaire opties, waarmee je kan speculeren op de koers van cryptomunten, mag nog steeds geen reclame gemaakt worden.

Google volgt hierin Facebook, dat in januari een verbod op cryptogerelateerde advertenties aankondigde, en daar in juni al deels op terugkwam.