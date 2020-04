De cloud service van Google Anthos werkt nu officieel samen met AWS. Google wil met zijn hybride en multi-cloud platform meer nieuwe klanten binnenhalen.

Nu kunnen klanten al hun workload activiteiten in Google Cloud met andere clouds consolideren, meldt Google in een blogpost. Niet alleen met AWS maar ook binnenkort met Microsoft Azure waarvan nu een preview versie is.

Het Anthos platform is een open source en cloud gebaseerd platform met technologieën zoals Kubernetes, Istio, Knative met support voor virtuele machines (VMs). Het platform werd vorig jaar gelanceerd als de nieuwe naam voor het Cloud Services Platform dat daarvoor in bèta zat.

Google meldt verder dat het van plan is om Istio, een microservice gebaseerde beheer toepassing voor Anthos, beschikbaar te stellen aan een leveranciersneutrale open source-stichting.

Istio is een servicemesh dat voornamelijk wordt gebruikt met Kubernetes, dat de taakverdeling, toegangscontrole, statistieken, logging en service-naar-service communicatie beheert. Knative bouwt voort op Istio om schaalbare diensten te leveren.

Kubernetes werd door Google in 2015 geschonken aan de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). De operationele controle werd in 2018 overgedragen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

