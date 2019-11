De Belgische Google Assistent heeft, na de traditionele vrouwenstem, nu ook een mannenstem. Tegelijk kondigt luidsprekerfabrikant Sonos een integratie aan met de Google Assistent.

Sinds eerder dit jaar is Google Assistent in een Belgische versie beschikbaar (in het Nederlands en het Frans). Tot nu toe ging dat met de standaard vrouwelijke stem, maar het bedrijf kondigt nu ook een stem aan met een mannelijk timbre. Je kan wisselen tussen de twee in de instellingen van de app. Nadat de stem is gekozen, is de wijziging van toepassing op alle compatibele apparaten op Android en iOS.

Die Assistent is dit jaar overigens ook te gebruiken op de luidsprekers van Sonos, dat meldt het bedrijf in een persbericht. Sonos heeft een software-update uitgevoerd waarmee zijn toestellen integreren met de spraakassistent. Je kan de luidsprekers Sonos One, Beam en Move dus met spraakopdrachten bedienen, of ze gebruiken om via Google Assistent het weerbericht op te vragen. Google Assistent is de tweede spraakassistent die in de toestellen wordt ingebouwd, eerder was Alexa al beschikbaar, weliswaar in het buitenland. Van Alexa is vooralsnog geen Belgische versie. Google Assistent op Sonos komt wel meteen naar ons land.