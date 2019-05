Google start vandaag met de uitrol van een Belgische versie van zijn Assistent. Dat heeft het bedrijf aangekondigd op een persconferentie. De digitale assistent is al beschikbaar in onze buurlanden maar krijgt nu Belgische 'actions'.

Google Assistant, Google's versie van Siri of Alexa, komt naar België. De digitale assistent wordt gelanceerd met enkele gelokaliseerde 'actions' of apps, waaronder eentje van NMBS rond het treinschema, met dezelfde info als de website en de app. Bpost maakte een action rond tracering van pakketjes, Colruyt laat je via Assistent boodschappenlijstjes maken, en het KMI heeft een chatbot die het weerbericht voorleest en vragen beantwoordt. Daarnaast komen ING, Proximus en Telenet met een action voor veel gestelde vragen.

De Assistent werkt op toestellen met besturingssysteem Android 5.0 of iOS 10.

De Google Assistant bestond al in het Frans of Nederlands, maar was gelokaliseerd voor de buurlanden. Wilde je de digitale assistent gebruiken, dan kon je vorig jaar bijvoorbeeld al je regio op Nederland zetten. Google Assistent sprak dan wel Nederlands maar gaf je nieuws uit Nederland. "We lachen niet met dezelfde mopjes als onze noorderburen, en we willen ook weten waar de files naar Brussel staan", zegt Thierry Geerts, country manager Belgium bij Google, bij de aankondiging.

Hollandse tongval

De Belgische versie van Assistant zal alvast Belgisch nieuws geven, onder meer via actions van De Standaard en Media Marketing, maar hij spreekt geen specifiek Vlaams of Waals. Je kan hem in Nederlands zetten (met 'Hollandse' tongval) of in het Frans. Voor de lokalisering moesten er wel Belgische termen worden toegevoegd, zegt Tim van de Rijdt, product marketing Search en Assistant bij Google. "We merkten dat Vlamingen zeggen 'Tien over twaalf' in plaats van 'Tien na twaalf', of 'nonante' in plaats van 'quatre vingt dix'. Dat hebben we dus toegevoegd." De Belgische lokalisering werkt met vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Daarnaast werden er ook enkele typisch Belgische mopjes toegevoegd. 'Ik moest kloppen want de bel doet het niet', bijvoorbeeld, of referenties naar Jacques Brel, kwestie van ook wat van de cultuur mee te nemen.

Wordt dit nu de eerste stap om ook hardware als Google Home naar België te brengen? "Daar is nog geen datum voor", zegt de Rijdt, "maar het maakt het natuurlijk wel makkelijker. Alleen is er nog een verschil tussen een Assistant op je telefoon, en een toestel dat alleen met spraak werkt." Nog even wachten, dus.