MolenGeek, de digitale organisatie met een sociale missie in Molenbeek, krijgt van Google.org een bedrag van 200.000 euro om zijn codeerschool uit te breiden. Google-topman Sundar Pichai kwam het nieuws persoonlijk vertellen tijdens een bezoek aan het project.

De schenking is een duwtje in de rug voor de lopende opleidings- en incubatieprogramma's voor start-ups waarmee MolenGeek deelnemers op weg helpt naar een job. Het geld zal ook worden gebruikt voor een nieuwe opleidingsmodule van een half jaar rond AI en gegevensanalyse. Twee jaar geleden schonk Google ook al eens een bedrag van 200.000 euro aan MolenGeek.

Hoog succespercentage

Google steunt MolenGeek al vanaf het prille begin; eerst met workshops en hackatons, later ook via een co-workingruimte, een kweekschool voor start-ups en een digitale codeelschool.

Sinds de oprichting heeft MolenGeek aan 35 start-ups kansen geboden en 195 jonge ondernemers met diverse achtergronden opgeleid. Bedoeling is om dit aantal fors te verhogen en elk jaar zo'n 150 ondernemers uit kansarme milieus te helpen. Het succespercentage ligt hoog: 93 procent van de mensen die een opleiding volgden aan de MolenGeek Academy heeft een start-up opgericht of een baan in de digitale sector gevonden.

Visited @MolenGeek in Brussels, Belgium today - proud we’re supporting them with a new @Googleorg grant to expand their coding school and increase the community’s access to new digital skills training in AI, data analytics and more. https://t.co/uLYxmHE5ah pic.twitter.com/CCT0l6HpD1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 20, 2020

"Nu er meer vaart komt achter het project, zijn we dankbaar dat we opnieuw kunnen rekenen op de daadkracht en kennis waarmee Google zoveel potentiële ondernemers vooruithelpt", zegt Ibrahim Ouassari, medeoprichter van MolenGeek. "Voor hen is MolenGeek een toegangspoort tot de technologiesector en een springplank voor hun toekomstige loopbaan."

Sundar Pichai, de CEO van Google en moederbedrijf Alphabet Inc., kwam het project in Molenbeek maandag persoonlijk bezoeken.

De schenking is een duwtje in de rug voor de lopende opleidings- en incubatieprogramma's voor start-ups waarmee MolenGeek deelnemers op weg helpt naar een job. Het geld zal ook worden gebruikt voor een nieuwe opleidingsmodule van een half jaar rond AI en gegevensanalyse. Twee jaar geleden schonk Google ook al eens een bedrag van 200.000 euro aan MolenGeek.Hoog succespercentageGoogle steunt MolenGeek al vanaf het prille begin; eerst met workshops en hackatons, later ook via een co-workingruimte, een kweekschool voor start-ups en een digitale codeelschool.Sinds de oprichting heeft MolenGeek aan 35 start-ups kansen geboden en 195 jonge ondernemers met diverse achtergronden opgeleid. Bedoeling is om dit aantal fors te verhogen en elk jaar zo'n 150 ondernemers uit kansarme milieus te helpen. Het succespercentage ligt hoog: 93 procent van de mensen die een opleiding volgden aan de MolenGeek Academy heeft een start-up opgericht of een baan in de digitale sector gevonden."Nu er meer vaart komt achter het project, zijn we dankbaar dat we opnieuw kunnen rekenen op de daadkracht en kennis waarmee Google zoveel potentiële ondernemers vooruithelpt", zegt Ibrahim Ouassari, medeoprichter van MolenGeek. "Voor hen is MolenGeek een toegangspoort tot de technologiesector en een springplank voor hun toekomstige loopbaan."Sundar Pichai, de CEO van Google en moederbedrijf Alphabet Inc., kwam het project in Molenbeek maandag persoonlijk bezoeken.