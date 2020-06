Sundar Pichai, de CEO van Google, heeft een statement gepubliceerd waarin hij zich uitspreekt over racisme en geweld tegen de zwarte gemeenschap. Hierin zegt hij toe 175 miljoen dollar opzij te zetten om zwarte ondernemers, werkzoekenden en ontwikkelaars te steunen. Google-dochter YouTube maakt daarbovenop 100 miljoen dollar vrij om zwarte videomakers en artiesten beter in beeld te brengen.

Pichai sprak onder meer met de Black Leadership Advisory Group binnen Google en zei daarna zich 'nog meer te realiseren' dat zwarte gemeenschappen te maken hebben met racisme op een manier die elk aspect van hun leven beïnvloedt: 'bij interacties met de politie, het vinden van een huis en het vergaren van kapitaal, maar ook binnen de gezondheidszorg, op het gebied van onderwijs en op het werk'.

Concrete doelen

In het statement heeft Pichai een aantal concrete doelen gepresenteerd. Zo wil Google meer (zwarte) minderheden op hoge niveaus in het bedrijf en moeten deze groepen in 2025 zo'n 30 procent van de leiderschapsposities vervullen.

Daarnaast lichtte hij toe hoe de 175 miljoen dollar van Google besteed moet worden. Er komt 100 miljoen dollar beschikbaar voor capital funds, start-ups en andere overkoepelende organisaties die worden geleid door zwarte mensen. Verder investeert Google 50 miljoen dollar in kleine bedrijfjes van zwarte ondernemers, en steekt de techreus 15 miljoen dollar in organisaties die zwarte werkzoekenden helpen een baan te vinden.

Tot slot is er 10 miljoen dollar beschikbaar gesteld om de zwarte gemeenschap meer en betere toegang te geven tot onderwijs en werk binnen de development-afdeling van Google zelf, waar onder meer Android en Chrome onder vallen.

