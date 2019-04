Google heeft Chinese ontwikkelaar DO Global en een groot deel van diens apps uit de Google Play Store gehaald. Het bedrijf zou zich te buiten gaan aan klikfraude en fout omgaan met gebruikerstoestemmingen.

De ontwikkelaar DO Global, een Chinees bedrijf waar onder meer Baidu deels eigenaar van is, ziet veel van zijn applicaties uit de Google Play Store verdwijnen. Volgens nieuwssite BuzzFeed News heeft het bedrijf advertentiefraude gepleegd door valse clicks te produceren, maar zou het ook gebruikerstoestemmingen misbruiken.

Google heeft niet officieel bevestigd dat DO Global ook echt gebannen wordt uit de Play Store, maar DO Global had een honderdtal apps in de store en 46 van die apps zijn ondertussen verdwenen. DO Global gebruikt daarvoor vaak generieke namen als 'Photo Artist Studio' in plaats van de eigen naam als uitgever, iets wat op zich al tegen de Play Store regels is.

Volgens het rapport van BuzzFeed vonden onderzoekers in minstens zes app code voor valse advertentieclicks die op de achtergrond draaide, zelfs wanner de app afgesloten was. Hoe dat in mekaar zit, schrijft securitybedrijf Check Point in een blog. DO zegt dat het 250 miljoen gebruikers bereikt per maand, en 800 miljoen via zijn advertentienetwerk.