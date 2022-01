Ook Google begint blockchain ernstig te nemen met een nieuwe afdeling onder Google Labs. Al zijn de plannen nog pril.

Volgens Bloomberg wordt de nieuwe afdeling geleid door Shivakumar Venkataraman, die tot begin dit jaar vicepresident en general manager was rond enkele advertentie-activiteiten van Google.

Veel meer is er momenteel niet bekend over de plannen van Google. Dat het onder Google Labs valt, geeft wel aan dat het om een project gaat dat eerder expermenteel en richting lange termijn gaat, het is dus nog geen volwaardige business unit.

Mogelijk wil dat zeggen dat Google op termijn ook kijkt naar zaken als cryptomunten of NFT's, maar in eerste instantie gaat het om de onderliggende technologie. Blockchain is een soort database, maar met als belangrijk verschil dat de database niet door één partij wordt beheerd, maar door verschillende partijen die elke bewerking moeten verifiëren. Dat is nuttig als partijen elkaar niet vertrouwen, maar heeft ook als nadeel dat het verwerken van transacties veel meer stroom en rekenkracht kosten dan bij een klassieke database.

