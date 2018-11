Google belooft transparantie voor Europese politieke advertenties

Het bedrijf rolt een nieuw beleid uit waarbij adverteerders eerst een aanvraag moeten indienen die Google zal verifiëren vooraleer ze politieke advertenties kunnen plaatsen.

Daarbij zal het ook een doorzoekbare 'bibliotheek' van advertenties opzetten waarin burgers kunnen nagaan wie welke advertenties laat lopen, voor welk bedrag dat is en aan wie ze worden gericht.

Google onderneemt de acties in de nasleep van een gedragscode die de Europese Commissie in september sloot. Ook Facebook en andere partijen zijn hierbij betrokken.

Theorie Vs. praktijk

De bedoeling van dergelijke maatregelen is om fake news en misleidende advertenties van onbekende bronnen te weren of te identificeren. Al zal nog moeten blijken hoe goed die in praktijk werken.

Zo kan je je afvragen wanneer een advertentie politiek is. Bij de oproep om te stemmen voor partij A of B is dat duidelijk. Bij boodschappen die bijvoorbeeld voor of tegen kernenergie, migratie(beleid) zijn, of andere maatschappelijke standpunten aanhalen, is dat minder duidelijk.

Ook moeten we opmerken dat Facebook sinds kort een soortgelijke aanpak in de VS heeft, die in praktijk helemaal niet werd toegepast. Zo vertelde het bedrijf enkele weken geleden nog in een sessie met Belgische journalisten dat het voor Amerikaanse politieke adverteerders eveneens de identiteit eerst controleert. Dat bleek helemaal fout te zijn toen nieuwssite Vice namens honderd Amerikaanse senatoren kon adverteren.