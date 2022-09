Google grijpt in bij zijn ideeënbroedplaats Area 120. De onderneming zou zijn uitgaven beter onder controle willen krijgen en voert daarom bezuinigingen door, meldden Amerikaanse media op basis van ingewijden. Het bedrijf snijdt in de financiering van de interne kweekvijver. Ook verdwijnen er banen bij het onderdeel.

Personeel zou deze week op de hoogte zijn gesteld van de ingrepen. Zo werd een aantal lopende projecten herzien of geannuleerd. Voorheen waren er veertien projecten ondergebracht in Area 120. Dat zouden er nu nog zeven zijn. Getroffen werknemers krijgen de kans om binnen Google te solliciteren, maar wie dat niet lukt zal moeten vertrekken, aldus de bronnen.

De ingrepen moeten er onder andere voor zorgen dat Area 120 zich meer kan richten op kunstmatige intelligentie, een van de topprioriteiten van Google. Bij het onderdeel zouden momenteel iets minder dan 100 mensen werken. Dat waren er aan het begin van het jaar nog 170. Wereldwijd heeft Google zo'n 170.000 werknemers.

Passieprojecten

Area 120 werd gelanceerd in 2016. De broedplaats voor nieuwe ideeën biedt een selecte groep werknemers de mogelijkheid om te werken aan kleine start-ups binnen Google. 'Veel van de beste ideeën van Google beginnen als passieprojecten', legt de Area 120-website uit. Projecten die eerder uit de koker kwamen van Area 120 zijn het HTML5-spelplatform GameSnacks, A.I.-platform voor gesproken advertenties AdLingo, AirTable-concurrent Tables, videoplatforms Tangi en Shoploop en reisapp Touring Bird. Al deze uitgewerkte ideeën zijn opgenomen in Google Chrome, Search, Shopping of Cloud.

