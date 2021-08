Google zou dit jaar bijna 15 miljard dollar betalen aan Apple om de standaard zoekmachine op iOS te zijn. Een bedrag dat elk jaar stevig toeneemt en voor beide partijen risico's inhoudt.

Het cijfer komt van onderzoeksbureau Bernstein dat werd uitgelekt naar journalist Philip Elmer-DeWitt en is een schatting op basis van eerdere cijfers, die ook in de miljarden dollars liepen.

In fiscaal jaar 2020 betaalde Google nog zo'n tien miljard dollar, waar Bernstein toen zelf schatte dat het om 8 miljard dollar zou gaan. Op basis van openbare financiële documenten van Apple en documenten van Google rond traffic acquisition costs komt het bedrijf nu uit op bijna 15 miljard dollar.

Dat Google betaalt voor een prominente plek bij Apple is geen verrassing. Het bedrijf doet bijvoorbeeld hetzelfde bij Firefox. De reden is dat Google Microsoft Bing voor wil zijn. Zo lang Google vrijwel overal de standaard zoekmachine is, verkleint het de kans dat Microsoft meer marktaandeel krijgt en de dominantie van Google aantast.

Hoewel die miljarden bij Apple ongetwijfeld zeer welkom zijn, vormen ze wel een risico. Enerzijds zou het een stevige impact hebben op de winst van Apple als Google ooit stopt met bieden. Anderzijds is er een kans dat dergelijke praktijken op termijn worden verboden door regulatoren omdat ze de marktwerking verstoren. De nota van Bernstein nuanceert wel dat die risico's pas voor binnen enkele jaren zijn.

