De techgigant bereikte de erg grote schikking met de procureur van de Amerikaanse staat Arizona over locatiegegevens die Android doorstuurde, ook als de gebruiker die optie had uitgezet.

In 2018 ontdekte de Associated Press dat Google je locatie bleef tracken, ook als je die optie uitzet in Android. Gebruikers konden het delen van locatie wel uitzetten, maar Google zou dan in de achtergrond nog altijd data bijhouden voor advertentiedoeleinden, tenzij je enkele veel verder verborgen opties ook nog uitzette.

Een geval van 'dark patterns', zo zei Mark Brnovich, de openbaar aanklager voor de staat Arizona, toen hij in mei 2020 de techgigant voor de rechter sleepte. Deze schikking is een van de grotere die Google al per gebruiker (in dit geval inwoners van Arizona) heeft toegezegd.

