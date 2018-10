Google bevestigt grootschalige advertentiefraude met Android-apps

Advertentiefraude - het genereren van kliks en webverkeer via scripts en bots - is al bijna zo oud als het internet zelf, maar het probleem blijft steeds weer opduiken in nieuwere vormen. De Amerikaanse nieuwssite BuzzFeed News bracht dinsdag het verhaal naar buiten dat het een netwerk van frauduleuze apps en websites ontdekt had dat het specifiek op het mobiele advertentienetwerk van Google gemunt heeft. Ondertussen heeft Google de nieuwe vorm van advertentiefraude bevestigd.

Het gaat om een botnet dat luistert naar de naam TechSnab en dat vals internetverkeer genereerde. De fraudeurs deden dat door authentiek ogende apps in te zetten. Die apps werden door miljoenen gebruikers gedownload en geïnstalleerd op Android-telefoons: 115 miljoen keer om precies te zijn volgens AppBrain. Het gedrag van de gebruikers werd bestudeerd door de oplichters en vervolgens nagebootst door het botnet. Die valse 'views' van advertenties leverden de fraudeurs geld op. Google erkent dat het valse advertentieverkeer door de mazen van het net glipte, maar minimaliseert wel de impact. Het bedrijf gaat er van uit dat de fraude beperkt blijft tot "minder dan 10 miljoen dollar", waar BuzzFeed News het over honderden miljoenen heeft. Google zegt in de mededeling wel dat ook andere grote advertentieplatformen het doelwit waren, dus de totale waarde van de fraude kan nog oplopen.

Adverteerders opgelicht

Het zijn dus voor alle duidelijkheid de adverteerders die op deze manier opgelicht worden en onterecht miljoenen dollars betalen voor advertenties die niemand écht te zien gekregen heeft in de apps en op de websites. "Vals verkeer bestrijden is essentieel voor een duurzaam ecosysteem voor digitale advertenties", klinkt dan ook de eerste zin van Googles reactie. Het bedrijf haalde de betrokken apps ondertussen uit het platform en gooide meteen ook een extra reeks app en websites op de blacklist om te vermijden dat adverteerders opgelicht worden.

Google vindt overigens dat het fraudeprobleem rond advertenties een industrieprobleem is dat het niet volledig zelf kan oplossen. Het bedrijf hoopt op meer samenwerking tussen de betrokken spelers om het probleem uit de wereld te helpen.