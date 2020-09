Vanaf Android 12 zal het makkelijker worden om andere applicatiewinkels dan Google Play op je toestel te gebruiken.

Vandaag wordt op Android standaard Google Play meegeleverd. Wie daarnaast ook andere applicatiewinkels wil gebruiken, bijvoorbeeld F-Droid, moet die vaak via een omweg installeren waardoor minder ervaren gebruikers grotendeels gebonden zijn aan Google Play.

Dat wordt vanaf Android 12, dat momenteel in ontwikkeling is, schrijft The Verge, zonder dat de beveiliging in het gedrag moet komen. Al geeft het bedrijf nog geen verdere details.

Sommige grote merken leveren al enige tijd hun eigen applicatiewinkel mee op hun toestellen. Al zijn die doorgaans niet gevuld met de meest baanbrekende apps. Andere applicatiewinkels zijn eerder niche en bereiken geen al te groot publiek momenteel.

De vraag is dan ook of Google dit doet om het voor ontwikkelaars en gebruikers makkelijker te maken, of om beschuldigingen van een monopoliepositie te vermijden.

De laatste weken liggen zowel Apple als Google onder vuur omdat apps bij gebruik van de App Store of Google Play verplicht zijn om het betaalsysteem van die twee te gebruiken en vaak ook commissie moeten afstaan die niet altijd onderhandelbaar is. Door extra applicatiewinkels toe te laten, kan Google zeggen dat het ontwikkelaars vrij staat om via die kanalen alsnog op Android te geraken, zonder dat het op haar eigen Play Store, wereldwijd de populairste bron van apps, toegevingen moet doen.

Vandaag wordt op Android standaard Google Play meegeleverd. Wie daarnaast ook andere applicatiewinkels wil gebruiken, bijvoorbeeld F-Droid, moet die vaak via een omweg installeren waardoor minder ervaren gebruikers grotendeels gebonden zijn aan Google Play.Dat wordt vanaf Android 12, dat momenteel in ontwikkeling is, schrijft The Verge, zonder dat de beveiliging in het gedrag moet komen. Al geeft het bedrijf nog geen verdere details.Sommige grote merken leveren al enige tijd hun eigen applicatiewinkel mee op hun toestellen. Al zijn die doorgaans niet gevuld met de meest baanbrekende apps. Andere applicatiewinkels zijn eerder niche en bereiken geen al te groot publiek momenteel.De vraag is dan ook of Google dit doet om het voor ontwikkelaars en gebruikers makkelijker te maken, of om beschuldigingen van een monopoliepositie te vermijden.De laatste weken liggen zowel Apple als Google onder vuur omdat apps bij gebruik van de App Store of Google Play verplicht zijn om het betaalsysteem van die twee te gebruiken en vaak ook commissie moeten afstaan die niet altijd onderhandelbaar is. Door extra applicatiewinkels toe te laten, kan Google zeggen dat het ontwikkelaars vrij staat om via die kanalen alsnog op Android te geraken, zonder dat het op haar eigen Play Store, wereldwijd de populairste bron van apps, toegevingen moet doen.