Google blokkeert per ongeluk ambtenaren na ransomware

Els Bellens Els Bellens is redactrice bij Data News.

Google heeft korte tijd duizenden ambtenaren in de Amerikaanse stad Baltimore geblokkeerd. De overheidssystemen in de stad liggen al enkele weken plat na een ransomwarebesmetting, en de ambtenaren probeerden via een reeks nieuwe Gmail-adressen toch bereikbaar te blijven.

De stad Baltimore, in de Amerikaanse staat Maryland, werd midden mei besmet met ransomware, waarvoor de gemeente nog geen oplossinge heeft gevonden. Ongeveer tienduizend gemeentecomputers zijn getroffen. Ook e-mailaccounts en betalingsdiensten van de gemeente liggen plat. Daardooris ook de dagelijkse administratie van de stadsdiensten stilgevallen. De verkoop van huizen is uitgesteld, waterrekeningen worden niet meer gegenereerd, en inwoners kunnen voorlopig geen belastingen of boetes betalen. Om toch bereikbaar te zijn voor burgers, maakte de gemeente daarom een grote reeks Gmail-accounts aan. Google zag dat, dacht dat het spam was en blokkeerde de accounts. De techgigant heeft de blokkade ondertussen opgeheven. ''Onze geautomatiseerde beveiliging schakelde de accounts uit vanwege het massale aanmaken van meerdere Gmail-accounts vanuit hetzelfde netwerk'', legde Google uit aan techblog Boingboing. De mensen achter de ransomware eisen tienduizenden euro's in bitcoins aan losgeld, die Baltimore weigert te betalen. De stad heeft onder meer de hulp ingeroepen van de FBI en de Amerikaanse geheime dienst, maar het is niet duidelijk wanneer de systemen weer werken. Baltimore werd vorig jaar ook al getroffen door een cyberaanval. Die haalde de communicatiesystemen voor de nooddiensten een dag lang uit de ether.