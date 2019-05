Op vraag van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken heeft Google met onmiddellijke ingang de banden verbroken met Chinese telecomspeler en smartphonemaker Huawei. Dat lijkt voorlopig vooral gevolgen te hebben voor toekomstige modellen.

Google zet de stap nadat de Amerikaanse overheid, onder leiding van president Trump, Huawei op een lijst heeft gezet van bedrijven waarmee Amerikaanse firma's geen handel mogen drijven, tenzij ze een speciale licentie krijgen. Het einde van de samenwerking tussen de twee bedrijven zou in de eerste plaats gevolgen hebben voor de gebruikers van Huawei-smartphones, waarvan er in de VS niet veel zijn, maar in Europa en de rest van de wereld des te meer. De Chinese techgigant staat wereldwijd op drie in de lijst van meest verkochte smartphones, na Samsung en Apple.

De gebruikers die momenteel een toestel hebben, worden echter niet meteen uit de Play Store gegooid, en ook security updates zouden nog blijven werken, zo zegt Google zelf via haar officiële Android-account.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. — Android (@Android) May 20, 2019

Wanneer Google volgend jaar zijn nieuwe versie van Android uitbrengt, zullen die bestaande toestellen mogelijk geen update krijgen, en ook nieuwe Huawei-toestellen zouden niet meer met Android uitkomen. Ook Google's eigen apps, zoals YouTube en Google Maps, worden misschien onbeschikbaar op nieuwere toestellen.

Ondertussen bij Huawei

In een van de eerste reacties op het nieuws zegt Huawei-oprichter Ren Zhengfei dat zijn bedrijf zich al een tijdje aan het voorbereiden is. In een interview met Japanse media zegt hij dat Huawei verder blijft werken aan zijn eigen componenten, om zo minder afhankelijk te worden van buitenlandse leveranciers. Zijn bedrijf gebruikt al eigen chips (die het dus niet bij de eveneens Amerikaanse Intel of Qualcomm moet gaan kopen), maar koopt nu jaarlijks voor zo'n 67 miljard dollar aan onderdelen bij buitenlandse leveranciers, waarvan 11 miljard gaat naar Amerikaanse bedrijven, aldus de economische krant Nikkei. Huawei zou ook al enkele jaren aan zijn eigen applicaties en app store werken.

Het nieuws komt dan ook niet helemaal uit de lucht gevallen. De VS heeft Huawei al meermaals beschuldigd van spionage via zijn netwerken. Het bedrijf is een van de grotere leveranciers van 5G-infrastructuur, en de VS probeert andere landen ervan te overtuigen geen zaken met Huawei te doen. De smartphones van het bedrijf worden ook al een tijd niet meer geleverd aan de Amerikaanse markt. Nu de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waar Huawei gevestigd is, steeds hoger oploopt, is het ook niet zo gek dat het bedrijf op een lijst van gebannen bedrijven wordt gezet.

Hetzelfde gebeurde eerder overigens al met dat andere Chinese telefoonbedrijf, ZTE. Dat bedrijf werd na onderhandeling weer van de lijst gehaald en behoudt dus zijn licentie. Ren Zhenfei geeft alvast aan dat zijn bedrijf zo'n onderhandelingen scherper zal voeren. "We zullen niet van richting veranderen op vraag van de Verenigde Staten en we zullen geen toezicht aanvaarden, zoals ZTE heeft gedaan", zegt hij aan Japanse media.

Voor gebruikers van een bestaand Huawei-toestel zou er voorlopig dus niet veel aan de hand zijn, maar voor de verkoop van nieuwe modellen kan dit een stevige domper worden. Huawei's vlaggenschip wordt traditioneel in het begin van het jaar voorgesteld, en het bedrijf heeft dus nog enkele maanden om ofwel een licentie bij de Amerikaanse overheid te krijgen, ofwel zijn eigen software en app store op punt te stellen. En laat software nu meestal niet Huawei's sterkste punt zijn. Bovendien is de kans groot dat nieuwere modellen toegang zullen hebben tot veel minder apps, omdat, zelfs als Huawei met een eigen app store komt, de makers van die apps niet altijd geneigd zijn om via verschillende platformen te verdelen.

Wat betekent dit voor Android?

Een en ander toont bovendien een fundamenteel probleem met Android. 's Werelds populairste mobiele besturingssysteem, zo blijkt, moet buigen voor de wil van de Amerikaanse overheid, en dat heeft gevolgen voor al die andere gebruikers die niet in de VS wonen.

Android is dan wel een openbronsysteem, het is belangrijk om weten dat niet alle delen van Android open source zijn. Wie geen Google-licentie heeft, kan alleen gebruik maken van de meest eenvoudige versie, het Android Open Source Project. Ook typische Google-applicaties en -updates vallen weg, waardoor de telefoons een pak minder aantrekkelijk worden.

Hoeveel er valt aan te vangen met het 'open' deel van Android, zal in de komende maanden blijken. Voor veel smartphonebouwers, en dan voor Chinese bedrijven zoals Xiaomi en Oppo (nummers vier en vijf op de wereldranglijst voor smartphoneverkoop), is het alvast een teken dat er ook eens naar alternatieven moet worden gekeken.