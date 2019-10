Vanaf vandaag verkoopt Google ook officieel de Nest Mini en Nest Hub hardware in ons land. Een Vlaamse Assistant-stem ontbreekt wel nog steeds.

Een verrassende aankondiging kan je het amper noemen: zowel de Nest Mini als Nest Hub prijkten sinds de lancering in Nederland ook al in de online Belgische Google Store, maar nu zijn de slimme speakers ook officieel te koop in de winkel.

De Nest Mini is een verbeterde versie van de Home Mini, waarbij vooral de geluidskwaliteit en meer bepaald de basweergave verbeterd is. Verwacht er ook geen wonderen van: het blijft een speaker van 59 euro. Eentje die met Google Assistant werkt en die je dus in het Engels, Frans of Nederlands kan vragen om bijvoorbeeld een volgend liedje af te spelen of de lichten te dimmen (als je al de nodige slimme spullen in huis hebt uiteraard).

Nog steeds geen Vlaamse stem

"We hadden eerst een Belgische Assistant nodig, vooraleer we deze toestellen ook in ons land konden uitbrengen", zegt Thierry Geerts, country manager van Google. Maar opmerkelijk is toch dat die Assistent nog steeds met een Hollandse tongval spreekt en dat een Vlaamse stem nog altijd niet beschikbaar is. "Daar wordt wel aan gewerkt", is het enige wat woordvoerder Michiel Sallaets daarover kwijt kan. Google Assistent werd in mei van dit jaar in ons land gelanceerd, nadat Google vorig jaar de Franse en Nederlandse stem uitbracht. De Amerikaanse Assistant bestaat al sinds 2016. De Nest Mini ligt ondertussen dus wel al in de gekende retailshops, en is ook online te koop. Telecomoperator Orange pakt trouwens uit met een gebundeld aanbod: wie een abonnement neemt kan het toestel voor 9 euro aanschaffen.

Nest Hub. © Google

Nest Hub

De Nest Hub (€ 129) bouwt voort op dezelfde functionaliteit als de Nest Mini, maar laat zich niet alleen door spraak bedienen. Het toestel heeft ook een aanraakgevoelig scherm om de gekende Google-applicaties te gebruiken zoals Zoeken, Agenda, Maps, YouTube en Google Foto's. Met de Nest Hub kan je daarnaast ook je geconnecteerde woning bedienen, of hem als pakweg digitale fotolijst gebruiken. Tot 6 leden in één gezin kunnen er hun stem aan koppelen, om persoonlijke updates op te vragen. Een van de scenario's die Google verder uitdrukkelijk naar voor schuift, is om de Nest Hub als keukenhulp in te schakelen, met stap-voor-stap instructies om te kijken.

En de andere hardware?

We zeiden het al: geen Vlaamse Assistant-stem voorlopig, maar ook over de andere hardware en diensten had Google geen nieuws. Op de vraag of en wanneer de Pixel-smartphones naar ons land komen bijvoorbeeld, is er geen antwoord. Ook over Stadia - de cloud-gamingdienst die Google op 19 november lanceert - werd met geen woord gerept tijdens de productpresentatie vanochtend in het Atomium.