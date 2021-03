Google werkt aan een Picture-in-Picture functie voor videoconferenties in Chrome. Het gaat voorlopig om een prototype.

Chrome zou zijn functies voor videoconferenties willen uitbreiden. Dat schrijft Techtsp.com. Specifiek wordt er gewerkt aan een Picture-in-Picture functie die het mogelijk maakt om conf calls vanuit de browser te lanceren en bedienen.

Het idee achter Picture-in-Picture (PiP) is dat je een video als zwevend venster bovenop je andere vensters zet. Dat laat je bijvoorbeeld een video bekijken terwijl je tegelijk in een document notities neemt. Het systeem zit al langer in Chrome (via een extensie) maar Google wil de functie nu ook mogelijk maken voor videoconferencing.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een Media Session API. Een en ander moet het mogelijk maken om je microfoon op stil te zetten, de camera aan en uit te zetten en videogesprekken te beëindigen vanuit een PiP-venster.

Picture-in-Picture voor video's.

Niet iedereen heeft een tweede fysiek scherm voor thuiswerk, en nu videocalls steeds vaker gebruikt worden, lijkt het idee van een PiP voor conf calls bijzonder handig. Weliswaar gaat het voorlopig om een prototype. Volgens Techtsp moet de functie worden uitgerold op verschillende desktopplatformen waaronder Linux, Mac, Windows en Chrome OS.

