Alphabet heeft voor het eerst resultaten vrijgegeven voor zijn clouddienst Google Cloud. Die verloor het voorbije jaar 5,6 miljard dollar.

De cijfers werden bekendgemaakt als onderdeel van Google's kwartaalresultaten. Daaruit blijkt dat Alphabet een degelijk jaar achter de rug heeft. Hoewel de pandemie het voor zowat elk bedrijf moeilijk maakte, wist Alphabet zijn verkopen te doen stijgen. Weliswaar met 13%, de laagste groei sinds 2009.

Boeiender is echter dat het bedrijf nu ook voor het eerst cijfers bekend maakt specifiek voor Google Cloud. De clouddienst van de techgigant blijkt momenteel nog een stevige kostenpost, maar de inkomsten daaruit groeien wel. Google Cloud maakte het voorbije jaar 5,6 miljard dollar verlies. De inkomsten stegen in dezelfde periode naar 13 miljard, een groei van 50 procent.

Iedereen naar de cloud

Google probeert met zijn clouddienst al een tijd de achterstand in te halen op de andere grote public cloud vendors: Amazon Web Services en Microsoft Azure. Dat de dienst ondanks stevige concurrentie toch groeiende inkomsten kan generen, wordt door investeerders gezien als een goed teken. De cloudmarkt op zich blijft namelijk sterk groeien, en voor bedrijven als Amazon is de clouddivisie nu al de grootste inkomstenbron.

