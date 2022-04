Google heeft op haar Data Cloud Summit enkele nieuwigheden aangekondigd voor Google Cloud. Ook gaat het kosten van een databasemigratie naar Google compenseren.

Meteen beschikbaar is Vertex AI Workbench, waarbij data- en machine learning systemen samen in één interface komen met een gemeenschappelijke toolset voor data analytics, data science en machine learning. Er is ook rechtstreekse toegang tot BigQuery vanuit de Vertex AI Workbench.

Een nieuwe functie, nu nog in preview, is BigLake. Hierbij worden datawarehouses en datalakes samengebracht om de mogelijkheden van BigQuery uit te breiden. Google belooft daarbij betere prestaties rond multicloud gegevensopslag wat moet voorkomen dat gegevens moeten worden gedupliceerd of verplaatst ten opzichte van de bron.

Binnenkort komt Google ook met Spannen change streams, een tool om wijzigingen bij te houden in Spanner-databases.

Rond business Intelligence worden de producten dichter bij elkaar gezet met het oog op toegang tot verschillende gegevens. Daaronder valt onder meer Connected Sheets en Data Studio voor Looker. Zo kan je bijvoorbeeld Looker-datamodellen openen in Data Studio.

Een opmerkelijke nieuwigheid is ook het Database Migration Program, een programma om bedrijven te helpen met hun overstap van on premise of andere clouds naar de database services van Google.

Daaronder vallen tools, resources, expertise, maar ook een stimuleringsfonds om de kosten van die databasemigratie te compenseren. De mate waarin Google wil compenseren is wel nog niet duidelijk omdat de pagina met meer info over het initiatief nog niet online staat.

Tot slot zijn er ook nog updates rond het partner ecosysteem. Zo is er voortaan een nieuwe aanduiding, Google Cloud Ready - BigQuery, voor partners die voldoen aan een reeks functionele en interoperabiliteitseisen. Is er een Analytics Hub Preview voor partners en een 'Gebouwd met BigQuery' waar vandaag zo'n 700 partners onder vallen.

