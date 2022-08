Google begraaft opnieuw een van haar diensten. Gebruikers krijgen een jaar de tijd om over te stappen van haar IoT-dienst.

IoT Core is een dienst op Google Cloud voor het beheren van IoT toestellen en de data die er uit verderkomt. Ze ging in 2017 in beta en is sinds begin 2018 algemeen beschikbaar. Maar daar komt tegen 16 augustus 2023 een einde aan.

Google staat er om bekend om diensten te lanceren, maar wanneer die niet aanslaan ze ook weer te schrappen. Gebruikers werden intussen per mail ingelicht over de stopzetting.

Tegenover Techcrunch benadrukt een woordvoerder van het bedrijf dat er migratiemogelijkheden en alternatieve oplossingen zijn. Het bedrijf zegt dat klanten beter kunnen worden bediend door partners die zich specialiseren in IoT. Ook concurrenten AWS en Azure bieden een gelijkaardige dienst aan.

