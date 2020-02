Google Cloud gaat zaken optimaliseren waarbij banen verdwijnen. Google wil de winstgevendheid verbeteren door werknemers te ontslaan die volgens hen niet langer centraal staan in haar activiteiten.

De ontslagronde wordt gemeld door de Wall Street Journal. Google Cloud, dat onder leiding staat van oud Oracle topmanager Thomas Kurian, heeft bevestigd dat het personeelsbestand zal verminderen als onderdeel van een aantal organisatorische wijzigingen in een aantal teams.

Google moederbedrijf Alphabet is op zoek naar nieuwe manieren om groei aan te jagen. Zeker nu de toename van de advertentieactiviteiten lijkt te stagneren. Het techbedrijf ziet vooral kansen in de cloud. Met de clouddiensten wil het ook de strijd aangaan met bedrijven als Amazon en Microsoft. Onder de nieuwe cloudbaas Thomas Kurian werden vorig jaar vier cloudbedrijven aangekocht.

Google wil in tal van branches verder groeien zoals de publieke sector, financiële diensten, detailhandel, gezondheidszorg, productie en gaming, media en de telecom markt.

De Google cloud divisie, inclusief Google Cloud Platform en G Suite productiviteitstools, bereikte afgelopen kwartaal een omzet van 10,5 miljard dollar.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

De ontslagronde wordt gemeld door de Wall Street Journal. Google Cloud, dat onder leiding staat van oud Oracle topmanager Thomas Kurian, heeft bevestigd dat het personeelsbestand zal verminderen als onderdeel van een aantal organisatorische wijzigingen in een aantal teams.Google moederbedrijf Alphabet is op zoek naar nieuwe manieren om groei aan te jagen. Zeker nu de toename van de advertentieactiviteiten lijkt te stagneren. Het techbedrijf ziet vooral kansen in de cloud. Met de clouddiensten wil het ook de strijd aangaan met bedrijven als Amazon en Microsoft. Onder de nieuwe cloudbaas Thomas Kurian werden vorig jaar vier cloudbedrijven aangekocht.Google wil in tal van branches verder groeien zoals de publieke sector, financiële diensten, detailhandel, gezondheidszorg, productie en gaming, media en de telecom markt.De Google cloud divisie, inclusief Google Cloud Platform en G Suite productiviteitstools, bereikte afgelopen kwartaal een omzet van 10,5 miljard dollar.In samenwerking met Dutch IT-Channel.