In een tweetal rechtszaken stelt het bedrijf dat Sonos inbreuk maakt op zijn octrooien rond smart speakers, draadloos opladen en spraakbesturing.

De partijen zijn al langer in een juridische strijd verwikkeld. Zo spande Sonos al meerdere rechtszaken tegen Google aan wegens patentschendingen, en andersom. In de twee nieuwe rechtszaken stelt Google nu dat Sonos inbreuk maakt op nog eens zeven octrooien. In een rechtszaak ligt de focus op het detecteren van woorden voor spraakbesturing en draadloos opladen, terwijl in de andere rechtszaak de focus ligt op technologie voor smart speakers.

In een verklaring aan The Verge meldt een woordvoerder van Google dat het bedrijf met de rechtszaken zijn technologie wil verdedigen en de 'duidelijke, voortgaande schending' van haar patenten aanpakken.

In samenwerking met Dutch IT Channel

