Techbedrijf Google heeft met meer dan driehonderd nieuwsorganisaties in de Europese Unie deals gesloten over de betaling voor het doorplaatsen van hun artikelen in zijn zoekmachine. Het dochterbedrijf van Alphabet maakt niet bekend hoeveel geld met die afspraken is gemoeid.

De Europese Unie voerde in 2019 een richtlijn in die uitgevers van kranten of andere nieuwsmedia het recht geeft om grote internetbedrijven, zoals ook Facebook, geld te vragen voor het doorplaatsen van hun artikelen. Voor het plaatsen van heel korte fragmenten van nieuwsartikelen in de zoekmachine hoeft Google niet te betalen. Het is nu aan lidstaten zelf om nationale wetgeving hiervoor in te voeren.

Inkomsten mislopen

Google heeft in Duitsland met 220 krantentitels en nieuwsmedia afspraken gemaakt over het betalen voor nieuws. Ook in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Hongarije zijn er deals bereikt over het plaatsen van nieuwsberichten.

Het zit mediabedrijven al lange tijd dwars dat internetbedrijven als Google en Facebook hun berichten doorplaatsen. Daardoor lopen ze zelf advertentie-inkomsten mis terwijl de techconcerns daar dankzij hun redactionele inspanningen juist meer van binnenhalen.

