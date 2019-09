is redacteur bij Data News

Google gaat een dataset aan gemanipuleerde video's vrijgeven die onderzoekers kunnen gebruiken om zogenaamde deepfakes makkelijker te ontmaskeren.

Deepfakes zijn video's die met behulp van machine learning zodanig zijn gemanipuleerd dat bijvoorbeeld iemands gezicht op het lichaam van een andere persoon wordt gezet, of iemand in een video andere dingen zegt waarbij de mondbeweging wordt vervalst. De technologie bestaat sinds eind 2017 en kan in sommige gevallen nauwelijks te onderscheiden zijn van een echte video.

Om zulke deepfake video's makkelijker te herkennen deelt Google nu een dataset van honderden video's die het het afgelopen jaar met ingehuurde acteurs maakte, samen met hun vervalste versies. Het bedrijf deed dat in samenwerking met Jigsaw, haar eigen tech-incubator bij moederbedrijf Alphabet. Begin dit jaar gaf Google al een gelijkaardige dataset uit die focuste op synthetische spraak.

De video's werden gemaakt met technologie die vandaag vrij beschikbaar is. Google heeft de ambitie om de dataset verder uit te breiden naarmate de technologie verder evolueert.

Onder meer de FaceForensics Benchmark, een programma van de Technische Universiteit van Munchen en de Federico II universiteit van Napels om gemanipuleerde video's te detecteren, heeft de set alvast opgenomen in haar project.