Een opmerkelijke bug zorgt er voor dat Google Docs crasht en het document waaraan je werkt lastig te heropenen is. Het volstaat om een aantal woorden te herhalen.

De fout, die sinds vanmorgen is verholpen, kwam aan het licht toen iemand 'And. And. And. And. And.' tikte. Zowel in Chrome als Firefox crashte de online tekstbewerker, schijnbaar in zowel de gratis als professionele versie. Gebruiker Pat Needham maakte melding van het probleem, maar ook securitywebsite Bleepingcomputer kon het probleem reproduceren.

De fout is hoofdlettergevoelig en doet de online tekstbewerker crashen als ook grammaticacontrole aan staat. Gisterenavond meldde google op haar supportpagina's dat het op de hoogte is van het probleem. Intussen kan de bug niet meer worden gereproduceerd wat doet vermoeden dat Google het probleem heeft opgelost.

Bleepingcomputer geeft wel advies mee voor wie mogelijk toch geen toegang heeft tot een document: open het bestand op een mobiel toestel, haal de bewuste woordcombinatie weg en nadien zou het op een gewone browser moeten werken.

