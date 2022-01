De Amerikaanse internetgigant Google heeft aan de Duitse concurrentiewaakhond voorgesteld om zijn nieuwsdienst 'Google News Showcase' uit de zoekresultaten van het internet in Duitsland te halen.

Het Amerikaanse techbedrijf hoopt daarmee tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de mededingingsautoriteit die een onderzoek was gestart. De Duitse concurrentiewaakhond bevestigt het voorstel en gaat nu de Duitse mediabedrijven hierover consulteren.

De dienst 'Google News Showcase' werd eind 2020 in Duitsland gelanceerd en laat aan de mediapartners toe om inkomsten te halen voor hun artikels die werden opgenomen in het platform van Google. De Amerikaanse internetgigant wilde dat platform ook integreren in de resultaten van zijn zoekmachine, maar dat stootte op protest. De Duitse uitgever Corint Media, die de rechten bezit op radio- en televisiezenders en websites in Duitsland, tekende protest aan. Het vreesde dat mediaspelers die geen akkoord zouden tekenen met Google, weggespeeld zouden worden, door de dominante positie van Google.

De Duitse concurrentiewaakhond gaat nu de mediabedrijven consulteren en op basis daarvan beslissen of ze de procedure tegen Google stopt. Enkele dagen geleden raakte bekend dat de waakhond Alphabet en dochterbedrijf Google strenger gaat controleren omdat die 'een belangrijk marktoverschrijdend belang' hebben, wat een impact heeft op de concurrentie.

