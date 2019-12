is redacteur bij Data News

Google weigert in te gaan op de eisen van de Turkse mededingingsraad en zegt dat het niet langer zal samenwerken aan nieuwe Android-telefoons voor de Turkse markt.

Google laat weten dat het "haar zakenpartners heeft geïnformeerd dat het niet zal kunnen meewerken aan nieuwe Android-toestellen voor de Turkse markt", aldus een verklaring van het bedrijf aan Reuters.

Die beslissing komt er na een dispuut dat al een tijdje aansleept waarbij Google weigert een beslissing van de regulator na te leven. Die had Google in september 2018 een boete van 93 miljoen lira (14,29 miljoen euro) opgelegd omdat je op Android de Google-zoekmachine niet kan vervangen door een concurrerende dienst. Dat verzoek kwam er op vraag van de Russische concurrent Yandex.

Google had zes maanden de tijd om het besluit van de regulator na te leven en aanpassingen door te voeren. Maar de regulator oordeelde op 7 november dat Google's inspanningen onvoldoende zijn geweest. Daarop volgt een boete van 0,05 procent van de omzet, per dag dat Google de regels niet naleefde.

Google, dat niet onder de indruk lijkt van die dreiging, laat nu weten dat het niet zal meewerken aan nieuwe Androids op de Turkse markt. Vermoedelijk wil dat zeggen dat er voorlopig geen nieuwe Android-smartphones op de markt komen via de reguliere retailkanalen. In welke mate dat wel kan door bijvoorbeeld ze te importeren van nabijgelegen laden, maar met minder ondersteuning voor lokale diensten, is niet bekend.

Op bestaande toestellen, ook onverkochte toestellen die al zijn uitgekomen, heeft de beslissing geen impact. Op die toestellen blijven alle Google-diensten gewoon functioneren.