Google schuift zijn Duo-app steeds nadrukkelijker naar voren als een concurrent voor videobeldiensten als Zoom en Skype. Nadat het bedrijf zopas groepsgesprekken via Chrome aan Duo toevoegde, lijkt het nu te werken aan ondersteuning voor videochats met maximaal 32 personen. Momenteel is er nog een limiet van twaalf mensen.

Door de sterke toename van het aantal thuiswerkers had Google de gebruikerslimiet in maart al verhoogd van acht naar twaalf deelnemers. Tegenover AndroidPolice verklaarde de internetgigant momenteel te werken aan ondersteuning van maximaal 32 personen. Intussen is het nieuws ook gecommuniceerd via een promotionele e-mail, maar wanneer de de update precies wordt uitgerold, is nog niet bekend.

Tot wel duizend deelnemers bij Zoom

Hoewel de limiet van 32 gebruikers voor veel bedrijven zal volstaan, is Google Duo (wat aantal deelnemers betreft) nog geen partij voor Skype of Zoom die respectievelijk vijftig en honderd deelnemers aan kunnen. In de gratis versies welteverstaan; de betalende variant Skype for Business biedt ruimte aan 250 personen, Zoom Enterprise Plus gaat zelfs tot duizend deelnemers. Al is het de vraag hoe werkbaar een dergelijk videogesprek nog is.

Een ander nieuwtje dat Google de afgelopen week aan Duo toevoegde, is een familiemodus. Het verschil met de klassieke zakelijke omgeving is dat deelnemers tekeningen kunnen maken op het scherm of een grappige filter op gezichten kunnen loslaten. Daarnaast introduceerde het bedrijf zoals gezegd Duo on the web, een functie om in de browser Chrome groepsgesprekken op te zetten.

