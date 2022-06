Google maakt zijn Earth Engine toegankelijk voor overheden, media en bedrijven. De schat aan satellietbeelden moet die partijen een extra wapen geven in de strijd tegen de klimaatcrisis.

De Google Earth Engine combineert data van honderden satellieten en meetstations over de hele wereld en destilleert daaruit gedetailleerde inzichten over de staat van 's werelds ecosystemen, en hoe die evolueren. Met meer dan 70 petabytes (70.000 terrabytes) is het een van de grootste publiek beschikbare datasets ter wereld. Het archief gaat vijftig jaar terug en wordt elk kwartier aangevuld met actuele data.

Bij de oprichting in 2010 was de Engine voorzien voor academici en non-profitorganisaties. Nu wordt die doelgroep uitgebreid naar overheden, ontwikkelingslanden, inheemse gemeenschappen en media. Er komt ook een versie specifiek gericht op bedrijven, die onder meer de gevolgen toont van materialengebruik voor verschillende gebieden in de wereld.

Heldere data

'Burgers eisen concrete stappen, en overheden en bedrijven doen nooit geziene beloftes om de manier te veranderen waarop we leven op deze planeet', zegt Rebecca Moore, directeur Google Earth, Earth Engine & Outreach. 'Maar de voorbije jaren is een van de grootste uitdagingen die ik hoorde van bedrijven, overheden en organisaties dat ze verdrinken in data, maar grote nood hebben aan inzichten.'

Het is nog niet te laat om de planeet te beschermen en te herstellen voor deze en de volgende generaties, zegt Moore. 'Om het verschil te maken, is een transformationele verandering van iedereen nodig - ook van bedrijven en overheden. Met de Google Earth Engine hopen we dat we kunnen bijdragen aan die verandering.'

