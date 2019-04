Google en Amazon starten tegelijkertijd een gratis versie van respectievelijk YouTube Music en Amazon Music, waarmee je aan Google Assistant of aan Alexa kan vragen om een bepaald muziekgenre af te spelen. Tussendoor krijg je reclame te horen.

Amazon heeft al een beperkte muziekdienst voor haar Prime-abonnees en biedt ook een betalend Music Unlimited-pakket aan, met 50 miljoen nummers. Daar komt nu een derde dienst bij, met 2 miljoen nummers. Die is bedoeld voor klanten die Prime-klant noch Music Unlimited-gebruiker zijn, maar wel een toestel met digitale assistent Alexa in huis hebben. Die kan je nu bijvoorbeeld het bevel geven 'Alexa, speel eighties-muziek'. Wie een welbepaald liedje wil kiezen, een hele playlist wil afspelen of geen reclame wil horen, moet overschakelen naar de betalende versie. De gratis versie van Amazon Music is vooralsnog enkel beschikbaar in de Verenigde Staten.

Op dezelfde dag kondigt Google een gratis versie van YouTube Music aan. Die bestond al voor de smartphone-app, maar nog niet voor de Google Home (of voor andere toestellen die door de Google Assistant ondersteund worden). Net als bij Amazon Music bevat de gratis versie reclame en is het enkel mogelijk om de digitale assistent een welbepaald genre te laten afspelen. Gebruikers die meer opties willen, moeten een abonnement nemen op YouTube Music Premium. De gratis versie van YouTube Music is al beschikbaar in tien Europese landen. België is daar nog niet bij, maar de dienst zal snel uitgerold worden naar andere landen, belooft Google.

Google en Amazon voeren een zware concurrentiestrijd met hun digitale assistenten. Het lijkt erop dat ze met deze stap de populariteit ervan willen opkrikken. Tegelijkertijd gaan ze met hun muziekstreamingdienst ook de concurrentie aan met Spotify, dat al langer een gratis versie aanbiedt.