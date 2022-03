Het lijkt niet langer mogelijk om via Google Play of de App Store van Apple nog apps of diensten aan te kopen in Rusland. De applicatiewinkels zelf zijn wel nog beschikbaar.

Zowel op de App Store als de iTunes Store is het niet langer mogelijk om aankopen te doen vanuit Rusland, meldt iPhones.ru, wat werd opgepikt door MacRumors. Zowel het betalen voor apps als het aankopen van media of betalen voor diensten lukt niet meer. Ook geld storten naar je account of dat via cadeaubonnen doen gaat niet meer, zegt de site.De blokkade komt er kort nadat Google een soortgelijke beslissing nam om haar betaalsystemen voor Russische gebruikers op te schorten. Ook daar is het niet langer mogelijk om games, apps, abonnementen of andere zaken aan te schaffen via Google Play.Eerder maakte Apple al bekend dat het haar winkels in Rusland momenteel zou sluiten door de inval van Rusland in Oekraïne. Op beide platformen blijft het wel mogelijk om gratis apps en games te downloaden en installeren.