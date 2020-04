Google en Apple gaan samenwerken om overheden te helpen met de uitrol van "contact tracing apps" in de strijd tegen het coronavirus.

Concreet gaan de twee technologiereuzen samenwerken zodat Bluetooth-technologie overheden en gezondheidsdiensten kan helpen om de verspreiding van het virus in te perken. De traceertoepassingen kunnen via de technologie in smartphones bijhouden met wie een besmette persoon in contact is geweest.

Apple en Google leveren met respectievelijk iOS en Android de twee belangrijkste besturingssystemen voor smartphones. Als zij de handen in elkaar slaan, is nagenoeg de volledige smartphonemarkt gedekt. Het belang van de samenwerking kan dus niet onderschat worden.

De twee bedrijven benadrukken dat privacy en veiligheid centraal staan. Expliciete toestemming van de gebruiker zal vereist zijn, en Google en Apple zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie of locatiegegevens gebruiken.

De lijst van mensen waarmee contact is geweest, verlaat nooit de telefoon. En mensen die positief testen, zullen anoniem blijven voor andere gebruikers én voor Apple en Google.

Volgende maand al zullen de eerste resultaten van de samenwerking zichtbaar worden. Dan zullen Apple en Google zogenaamde API's of software-interfaces vrijgeven waardoor de tracingapps van overheden kunnen communiceren tussen Android- en iOS-toestellen.

Smartphonegebruikers zullen die officiële apps kunnen downloaden via de appwinkels van Apple en Google.

In een tweede fase, in de komende maanden, zullen Apple en Google vervolgens technologie op basis van Bluetooth inbouwen in hun platformen. Op die manier zullen meer mensen kunnen deelnemen.

