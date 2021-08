Er komt een nieuwe onderzeese internetkabel die enkele Aziatische landen in de Stille Oceaan zal verbinden. Ook Google en Facebook stappen in het project.

Onder de naam Apricot komt er tegen 2024 een nieuwe onderzeese kabel van Japan via Taiwan, Guam, de Filipijnen en Indonesië naar Singapore. De bedoeling is dat het netwerk meer dan 12.000 kilometer lang wordt en bij de start meer dan 190 terabits per seconde aan data kan verzenden.

Zowel Google als Facebook pakken uit met het project. Bij Facebook klinkt het dat ze participeren in het project. Bij Google klinkt het als een aankondiging van hun onderzeese kabel. In praktijk lijkt het er echter op dat de twee grootmachten vooral geldschieters zijn.

Verschillende Aziatische nieuwssites hebben het immers over een project van de Filippijnse telecomoperator PLDT waarin het 3,9 miljard Filipijnse peso (65,5 miljoen euro) investeert. Volgens Telecompaper zou ook de Taiwanese operator Chunghwa Telecom betrokken zijn. De totale investering of hoeveel Google en Facebook in het project stoppen is niet bekend.

Capaciteit en redundantie

Er liggen vandaag al onderzeese kabels tussen de verschillende landen, maar de vraag naar meer capaciteit neemt jaarlijks toe. Tegelijk is het volgens de betrokken spelers nuttig om meerdere verbindingen via meerdere routes te hebben, zodat het internetverkeer bij technische problemen of fysieke beschadiging via andere verbindingen kan lopen.

Onder de naam Apricot komt er tegen 2024 een nieuwe onderzeese kabel van Japan via Taiwan, Guam, de Filipijnen en Indonesië naar Singapore. De bedoeling is dat het netwerk meer dan 12.000 kilometer lang wordt en bij de start meer dan 190 terabits per seconde aan data kan verzenden.Zowel Google als Facebook pakken uit met het project. Bij Facebook klinkt het dat ze participeren in het project. Bij Google klinkt het als een aankondiging van hun onderzeese kabel. In praktijk lijkt het er echter op dat de twee grootmachten vooral geldschieters zijn.Verschillende Aziatische nieuwssites hebben het immers over een project van de Filippijnse telecomoperator PLDT waarin het 3,9 miljard Filipijnse peso (65,5 miljoen euro) investeert. Volgens Telecompaper zou ook de Taiwanese operator Chunghwa Telecom betrokken zijn. De totale investering of hoeveel Google en Facebook in het project stoppen is niet bekend.Er liggen vandaag al onderzeese kabels tussen de verschillende landen, maar de vraag naar meer capaciteit neemt jaarlijks toe. Tegelijk is het volgens de betrokken spelers nuttig om meerdere verbindingen via meerdere routes te hebben, zodat het internetverkeer bij technische problemen of fysieke beschadiging via andere verbindingen kan lopen.