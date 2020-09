De plannen van beide bedrijven worden bijgestuurd na bezorgdheid van de Amerikaanse overheid rond spionage vanuit China.

Google en Facebook dienden in 2017 plannen in voor een onderzeese kabel van de VS naar Taiwan, de Filippijnen en Hongkong. Maar die plannen worden nu bijgestuurd waardoor enkel de eerste twee bestemmingen worden uitgewerkt.

Volgens Bloomberg komt de wijziging er op aandringen van het Amerikaanse justitiedepartement dat telecomregulator FCC zou hebben gevraagd om de aanvraag in zijn originele vorm te weigeren.

De voornaamste vrees van de Amerikaanse overheid is dat China met zo'n kabel mogelijk persoonlijke data van Amerikanen zou kunnen verzamelen. Zo werken Google en Facebook voor het project in Hongkong samen met Pacific Light Data Communication, een dochter van Dr. Peng Telecom & Media Group dat banden zou hebben met Chinese inlichtingendiensten.

Google bevestigt aan Bloomberg dat de originele aanvraag is ingetrokken en wordt herbekeken om enkel met Taiwan en de Filippijnen te verbinden.

