Google en Facebook zouden hebben afgesproken om elkaar niet te beconcurreren op het vlak van advertentieveilingen. Dat zou een van de beschuldigingen zijnin een antitrust-aanklacht van tien Amerikaanse staten.

Google en Facebook besloten elkaar niet te beconcurreren rond advertentieplatformen. Dat schrijft de The Wall Street Journal. De krant baseert zich hiervoor op een kladversie van een rechtszaak die door tien Amerikaanse staten werd gestart tegen Google. In de aanklacht spreken de staten over meerdere praktijken die tegen antitrust-regels ingaan.

Een van de opvallendste aanklachten daarin is de mogelijke deal die Google en Facebook maakten rond online advertenties. Volgens de krant spraken de twee techgiganten af dat Facebook niet zou concurreren met het veilingplatform dat Google gebruikt om advertenties te verkopen. In ruil daarvoor zou Facebook lagere tarieven krijgen voor advertenties op Googles platform. Interne Facebook-documenten zouden de deal als gunstig zien, en goedkoper dan rechtstreekse concurrentie.

Beide bedrijven zouden ook hebben geweten dat zo'n afspraak hen in het vizier zou brengen van antitrust-autoriteiten, en maakten daarom een afspraak om samen te werken en elkaar assistentie te bieden bij eventuele onderzoeken naar de deal.

Google zegt aan de Wall Street Journal dat zo'n antitrustafspraak normaal is, en beide bedrijven ontkennen de beschuldigingen in de aanklacht. Die aanklacht is openbaar, maar werd bij publicatie zwaar gecensureerd met zwarte balkjes, iets wat wel vaker voorkomt bij rechtszaken die nog geen uitspraak hebben gekregen. The Wall Street Journal zegt zich op een ongecensureerde kladversie te baseren.

