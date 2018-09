Google erkent 'privacyfouten' in de VS

Google, Amazon, Apple, AT&T en andere Amerikaanse bedrijven komen momenteel voor in een senaatscommissie in de VS rond privacybescherming. De getuigenissen zijn nog niet formeel gegeven, maar Reuters kon alvast een document inkijken met wat sommige partijen zullen zeggen.

In dat document zou Google toegeven dat het in het verleden fouten heeft gemaakt. Al specificeert het niet over wat het gaat. "We erkennen dat we fouten hebben gemaakt in het verleden, waaruit we hebben geleerd en ons robuust privacyprogramma hebben verbeterd." Staat er in de, voorlopig niet publieke, getuigenis van Keith Enright, Google's chief privacy officer. Aldus Reuters.

Het persbureau merkt op dat Google in het verleden in de VS al een boete van 22,5 miljoen dollar betaalde omdat het aan gebruikers van internetbrowser Safari verkeerd voorstelde dat er geen tracking cookies of gepersonaliseerde advertenties werden voorgeschoteld. Ook gebeurden er fouten bij de lancering van het ter ziele gegane sociaal netwerk Google Buzz. Deze zomer nog werd het bedrijf aangeklaagd voor het illegaal volgen van iPhone- en Android gebruikers, zelfs nadat ze dit hadden uitgeschakeld.

Reuters kon ook de voorlopige getuigenis van Andrew DeVore, een vicepresident bij Amazon, inkijken. Die stelde dat nieuwe europese privacywetten (een verwijzing naar de GDPR) "Vereisen dat we middelen naar administratie en het verwerken van gegevens verplaatsen, weg van het uitvinden van nieuwe functies voor klanten."

De getuigenissen passen in een breder debat over privacy en privacywetten in de VS. Of de uitspraken van Google ook kunnen leiden tot nieuwe schikkingen en/of boetes is niet duidelijk op dit moment.

Los van de huidige getuigenissen is het ook belangrijk op te merken dat Google, net zoals andere Amerikaanse technologiebedrijven,moest meewerken met het PRISM-programma van de NSA en daarvoor betaald werd. Maar dat die bedrijven ook zonder hun medewerking worden geviseerd door Amerikaanse inlichtingendiensten.