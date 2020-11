De CEO van Google gaat door het stof nadat een gelekt document toont dat het bedrijf van plan is om EU-regulering tegen te houden en daarbij ook EU-commissaris Thierry Breton aan te vallen.

De presentatie in kwestie lekte eind vorige maand uit en omvat een 60 dagen plan van Google om onder meer 'onredelijke beperkingen' weg te halen en 'de toon te verleggen'. Het gaat daarbij om de Digital Services Act. Nieuwe wetgeving die grote internetspelers meer regels oplegt.

Maar ook Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton wordt daarbij als doelwit gezien. Het was (of is) de ambitie van Google om hem meer tegenwind te geven en er voor te zorgen dat de steun voor dergelijke regulering vermindert. Zo was het plan om onder meer in Booking.com een Europese bondgenoot te zoeken, al heeft die laatste intussen laten weten daar niet in mee te stappen.

Dat grote bedrijven als Google lobbyen om wetgeving naar hun hand te zetten is al langer bekend. Maar dat er een plan uitlekt en dat Google daarbij sleutelfiguren actief wil verzwakken is uiterst zeldzaam.

'Niet de manier waarop we werken'

Door het incident heeft Google-CEO Sundar Pichai nu zijn excuses aangeboden aan Breton. In een virtuele meeting eind vorige week liet hij, volgens bronnen van de Financial Times, weten dat zulke praktijken 'niet de manier is waarop we werken'. Pichai neemt verantwoordelijkheid, maar benadrukt dat hij zelf nooit het document had gezien of zo'n plan liet opstellen.

Dat doet het klinken alsof het opstellen van zo'n plan eerder per ongeluk door een overijverige medewerker gebeurde. Maar we moeten daar zelf bij duiden dat zulke plannen voor verregaande ondermijning niet per ongeluk door een stagiair worden opgesteld en vervolgens eveneens per ongeluk in de Google Drive van de corporate affairs-verantwoordelijke belanden.

Pichai wist mogelijk niets van het plan, maar de kans lijkt groot dat enkele hooggeplaatste mensen binnen Google daar wel van wisten en er geen graten in zagen. Dat hij claimt dat Google niet op deze manier werkt valt dus met een stevige korrel zout te nemen.

