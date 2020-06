Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn Foto's-app met enkele substantiële verbeteringen. Zo beschikt de toepassing eindelijk over een wereldkaart waarop je eenvoudig kan zien waar je welke foto's hebt gemaakt.

De functie gaat schuil onder het vernieuwde Zoek-tabblad en toont een interactieve wereldkaart: wanneer je door de fotobibliotheek scrolt, verschijnen op de kaart in real-time de locaties waar de opnames zijn genomen. De gegevens zijn afkomstig van de gps-data die door de camera-app worden toegevoegd.

Omgekeerde richting

Je kan de wereldkaartfunctie ook in de omgekeerde richting gebruiken: navigeer op de kaart naar een bepaalde plek op aarde, en zoom met twee vingers in om de foto's te zien die je daar hebt gemaakt.

Google is opvallend laat met deze functie, te meer omdat het bedrijf met Maps zelf de nodige kaarttechnologie in huis heeft. In de Foto's-app van Apples iOS is het al sinds jaar en dag mogelijk om foto's per locatie te bekijken, via de functie Plaatsen. Volgens Google gaat het dan ook om 'een van de meest gevraagde features sinds de introductie van Google Foto's'.

Grotere thumbnails

Ook andere onderdelen van de app gingen op de schop. Zo biedt de interface onderaan voortaan drie tabbladen: Foto's, Zoeken en Bibliotheek. In het onderdeel Foto's worden de kiekjes nu aan de hand van grotere thumbnails weergegeven en worden videofragmenten automatisch afgespeeld. De zoekfunctie op zijn beurt biedt vlotter toegang tot foto's van mensen en huisdieren, evenals tot de eerdergenoemde wereldkaartfunctie.

Tot slot gaf Google het onderdeel Herinneringen een update. Er zijn nu meer types van herinneringen, zoals recente gebeurtenissen, vakanties en momenten met je beste vrienden. Het is voortaan ook mogelijk om bepaalde personen of (minder leuke) periodes te verbergen, zodat je daar niet ongevraagd meer mee wordt geconfronteerd.

De vernieuwde Google Foto's-app, te herkennen aan een opgefrist icoon, wordt de komende dagen wereldwijd uitgerold naar zowel Android- als iOS-toestellen.

