Google Foto's, de online beeldsoftware en opslagruimte van de techgigant, lijkt aan een premiumversie te werken. Bepaalde functies zouden daarbij niet langer gratis beschikbaar zijn.

Het nieuws komt van Android Police, dat de recentste versie van de app ontleedde. In die Google Fotos 5.18 vond de techsite aanwijzingen dat er minstens wordt nagedacht over een betaalde versie, met strings van tekst die gebruikers aansporen om een Google One-abonnement te nemen voor extra functionaliteit. Google One is de betaalde opslagdienst van het bedrijf.

Color Pop-filter

Google heeft zelf nog geen aankondigingen rond Foto's gedaan, dus het is niet duidelijk welke functies betalend kunnen worden. Mogelijk gaat het om nieuwe, nog te implementeren opties. Techsite XDA meldt dat ze ondertussen één zo'n functie gevonden heeft: een Color Pop-filter in Google Foto's staat nu achter een betaalmuur die aan een Google One-abonnement vasthangt.

