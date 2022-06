Google gaat online-encyclopedie Wikipedia betalen voor de stukken tekst van de site die de zoekmachine bij zijn resultaten plaatst.

De zoekrobot toont vaak informatie afkomstig van de gratis website naast de zoekresultaten, maar meldt de bron er vaak niet bij. Dat ergerde de stichting achter Wikipedia, de Wikimedia Foundation, die nu een commerciële divisie heeft opgezet. Google is de eerste betalende klant van de commerciële tak van Wikimedia, die Wikimedia Enterprise heet.

Wikipedia, een van 's werelds vaakst bezochte websites, is gratis te raadplegen en wordt voornamelijk door vrijwilligers bijgehouden. De nieuwe overeenkomst met Google verandert daar niets aan. Nu steunt Wikipedia voor zijn financiën nog vooral op giften, onder andere van Google. Wikimedia maakt niet bekend hoeveel geld met de nieuwe overeenkomst is gemoeid. De organisatie heeft ook een nieuwe deal gesloten met de non-profitorganisatie The Internet Archive, die met zijn site Wayback Machine oude webpagina's bewaart voor onderzoek. Deze site mag gratis gebruikmaken van de commerciële diensten van Wikipedia.

