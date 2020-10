Google komt met een nieuwe Shazam-achtige functie die je een liedje laat neuriën, fluiten of zingen. De zoekmachine gaat vervolgens het nummer voor je opzoeken.

Het gaat om een uitbreiding van bestaande systemen die liedjes proberen te zoeken op basis van bijvoorbeeld een geluidsflard. De functie is ingebouwd in de Google Search app op mobiel en zou moeten werken voor iedereen die iOS in het Engels gebruikt, of Android in een van de twintig ondersteunde talen.

Om een nummer op te zoeken zal je de Google Search widget of de Google app moeten openen en toegang moeten geven tot je microfoon. Klik vervolgens op het microfoon-icoontje en geef je eigen ongetwijfeld briljante uitvoering van het nummer dat in je hoofd zit. Eens het nummer is gevonden kan je doorklikken naar informatie als artiest en liedjestekst.

Volgens Google zit de vooruitgang van zijn technologie erin dat je geen al te geweldige toonvastheid moet hebben. Google geeft een reeks opties van mogelijke nummers gebaseerd op de melodie die het in je geluiden ontwaart. De AI hiervoor is getraind op niet alleen opgenomen muziek maar ook muziek die gezongen, gefloten of geneuried wordt, en zou dus met deze verschillende vormen van reproductie moeten om kunnen, schrijft de techgigant in een blogpost. In essentie werd het algoritme getraind om nummers te herleiden tot een basismelodie, een 'vingerafdruk', die dingen als achtergrondinstrumenten en valse noten negeert.

Google is niet de enige die dit soort dienst aanbiedt. Een app als SoundHound kan al langer muziekjes herkennen die je neuriet. Door de mogelijkheid rechtstreeks in de grootste zoekapp in te bouwen, brengt Google ze echter wel naar het grote publiek.

